Композитор Раймонд Паулс подтвердил слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Москву

Екатерина Иванова 7
Композитор Раймонд Паулс подтвердил слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Музыкант уже не сотрудничает с артисткой, но продолжает с ней общаться и дружить.

Композитор Раймонд Паулс рассказал, что недавно встречался с певицей Аллой Пугачевой и долго с ней разговаривал. Он подтвердил, что артистка планирует вернуться в Москву. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву», — рассказал музыкант.

Паулс считает, что Пугачева и ее муж Максим Галкин очень талантливые артисты, которые переживают за свою страну. По его словам, у юмориста, возможно, есть какие-то проблемы, «но все-таки ведь Россия его Родина».

Паулс перестал сотрудничать с Пугачевой в январе прошлого года, однако до сих пор тесно общается и дружит с артисткой.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль после того, как Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в феврале этого года. По словам певицы, они уехали в отпуск на лечение. Однако ее муж на своих концертах стал оскорблять Россию и россиян. Чуть позже стало известно, что пара находится в Латвии.

Ранее генеральный директор фирмы Air.Oxy Евгений Никольский рассказал, от каких болезней лечит барокамера, которую недавно заказала Алла Пугачева. По словам собеседника, для использования оборудования, есть ряд показаний.

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