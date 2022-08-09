Более 700 наемников были уничтожены или бежали с Украины за последний месяц

Фото, видео: MAST IRHAM / ТАСС; Минобороны РФ

Самые большие потери традиционно понесли «солдаты удачи» из Польши.

В период с 8 июля по 5 августа в ходе наступательных действий союзных сил число иностранных наемников на Украине сократилось с 2 741 до 2 192 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за то же время на Украину прибыли еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии. При этом количество новых наемников не перекрывает потери в их рядах.

«За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 самостоятельно покинули территорию Украины», — отметил Конашенков.

Согласно данным Минобороны, по темпам убыли наемников по-прежнему лидирует Польша: уничтожены 99, бежали — 146 боевиков. Кроме того, за прошедший месяц ликвидировано 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черкасской области ударом высокоточного российского оружия с моря были уничтожены более 300 снарядов для РСЗО HIMARS.