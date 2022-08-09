Денег нет, воры в бегах: чем закончилось дело об ограблении дома Градского?

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Пока музыкант был жив, он оберегал свою молодую супругу от лишних тревог. Теперь Коташенко приходится бороться и доказывать свою правоту самостоятельно.

Спустя семь месяцев после странного ограбления вдовы Александра Грдаского Марины Коташенко 100 миллионов рублей, стали известны первые результаты расследования. Как удалось выяснить KP.RU, один из налетчиков задержан.

Было ли ограбление?

Налет на дом Градского произошел менее чем через два месяца после его смерти. По словам Коташенко, трое неизвестных подстроили ДТП, а после ввалились в ее машину и, угрожая оружием, потребовали отвезти их в ее дом, где хранятся деньги. При этом за месяц до этого вдова Градского по неизвестным причинам решила перевезти сто миллионов рублей из московской квартиры в загородный дом.

Опасаясь за свою жизнь, Коташенко отвезла злоумышленников в дом, откуда те забрали деньги и потребовали вывезти их из элитного поселка в Подмосковье. Придя в себя, вдова сообщила об ограблении в правоохранительные органы. Однако это произошло лишь через семь часов после случившегося. Что и спровоцировало немало слухов — именно Коташенко и инсценировала ограбление якобы для того, чтобы не делиться деньгами с другими наследниками. Ведь во многих домах в том поселке имеется тревожная кнопка, но молодая супруга даже не попыталась попросить у кого-либо помощи.

По другой версии, инициаторами похищения денег стали старшие дети Градского. Они якобы побоялись — им ничего не достанется, поэтому таким способом забрали деньги. Третья версия — грабители сработали по наводке кого-либо из персонала дома.

Один подозреваемый найден!

Поймать одного из подозреваемых удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сначала правоохранители выяснили, на кого оформлена машина, на которой грабители в спешке уезжали после того, как Коташенко из высадила. Чуть больше чем через неделю был задержан гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Поначалу причастность к преступлению отрицал, но позже признался. Выяснилось, мужчина имеет судимость — за попытку подкупа полицейского. В последнее время жил в столице и торговал рыбой.

«В этом деле он был просто водителем, вину на следствии признавал, но знаете, как бывает — свою позицию может еще поменять во время суда, — заявил адвокат Жабборова Игорь Чевычалов.

Спустя семь месяцев…

Спустя семь месяцев, украденные деньги так и не найдены. Остальные налетчики тоже. В июле Жабборову предъявили обвинения. Ему инкриминируют разбой в особо крупном размере. По статье мужчина может провести в местах лишения свободы от восьми до 15 лет. Но такая перспектива вовсе его не пугает. На последнем заседании Жабборов вел себя вальяжно, улыбался и шутил. В конце августа его ожидает новое слушание. Возможно, на нем он будет более серьезен.

Знаменитого музыканта не стало в ночь на 28 ноября. 72-летний Градский умер от последствий инфаркта головного мозга, развившегося на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

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