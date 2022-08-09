Более 300 снарядов для HIMARS уничтожены в Черкасской области

Удар высокоточным оружием ВС РФ совершили с акватории Черного моря.

Более 300 снарядов для HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777 были уничтожены ударом высокоточного оружия с моря. Об этом входе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как добавил генерал-лейтенант, крупный склад для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагался в районе города Умань в Черкасской области.

К слову, именно точечное уничтожение не только снарядов, но и самих установок РСЗО уже скорректировали помощь Пентагона Киеву. Так, накануне из-за океана пообещали только ракеты. В интервью 5-tv.ru военный эксперт, политолог Иван Коновалов отметил, что энтузиазм американцев поубавился на фоне уничтожения российскими войсками половины поставленных украинцам установок HIMARS. Кроме того, за океаном всерьез боятся, что системы попадут в руки россиян или подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Специальная военная операция по защите жителей Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Демилитаризация и денацификация проходит успешно. Только за последние сутки ударом высокоточного оружия были также уничтожены действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в Винницкой области. Утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. После потери убитыми и ранеными более 340 человек принято решение покинуть занимаемые позиции, не дожидаясь указаний из Киева.