Умер 98-летний победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Фото: Кадр из шоу «Голос 60+», YouTube / Голос/The Voice Russia
Смерть ветерана Великой Отечественной войны подтвердил его наставник по музыкальному проекту Олег Газманов.
В минувший понедельник на 99 году жизни не стало победителя четвертого сезона музыкального шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова. Печальное известие в социальной сети подтвердил его наставник Олег Газманов.
«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — прокомментировал Газманов.
Олег Газманов подтвердил смерть Серебрякова.
Когда с ветераном Великой Отечественной войны будут прощаться и хоронить, пока неизвестно. К слову, после победы на шоу в октябре прошлого года Серебряков рассказал о некоторых трудностях с получением недвижимости. Ему полагалось жилье от государства, но он все равно продолжал проживать в московской квартире внука. Тогда Серебряков жаловался, что никак не может получить собственность.
«Но уж теперь им очень трудно меня игнорировать — более двух миллионов людей в стране проголосовали за меня, и значит, я должен быть в порядке», — надеялся ветеран Великой Отечественной войны.
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