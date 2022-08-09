Умер популярный в РФ японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ
Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda
Как оказалось, легендарный деятель искусств страдал от агрессивного вида раковой опухоли.
Стало известно о смерти японского дизайнера Иссэя Миякэ. Новость сообщили официальные представители его именного бренда информационному агентству Kyodo.
На момент смерти модельеру было 84 года. Причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома - агрессивный вид рак печени.
В России Миякэ был известен благодаря своей линейке парфюмов. Произведения искусства японца варьировались от легких цветочных до терпких древесных ароматов. В создании парфюмов Иссэя Миякэ часто брал вдохновение из четырех базовых элементов природы: земли, воды, огня и воздуха.
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