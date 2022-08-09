Пушилин: помогать восстановлению ДНР приедут строители из Кореи

Фото: www.globallookpress.com / Tang Lu

По словам главы республики, корейские специалисты особо ценны благодаря своей дисциплинированности и отдаче.

Власти Донецкой народной республики в данный момент ведут переговоры с Пхеньяном об отправке строителей из КНДР на помощь в восстановлении региона. Об этом собщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».

Как сообщил Пушилин, в ДНР стартовала «грандиозная стройка», которая с каждым днем набирает обороты и нуждается в большом количестве специалистов. Он также отметил, что еще до введения санкций Северная Корея присылала своих рабочих в другие страны, и по всему миру корейские строители известны и ценны высокой квалификацией, дисциплинированностью и отличными результатами.

«Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работы, должны появиться в самое ближайшее время», — объявил Денис Пушилин.

Всеми деталями по этому вопросу занимается МИД республики. По предварительным данным, корейские специалисты приедут в ДНР до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллином и обсудил с ним план восстановления городов ЛДНР. Президент особо подчеркнул необходимость создания «человеческих» условий проживания для мирных жителей до наступления холодов.