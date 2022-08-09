IKEA проведет последнюю распродажу 15 августа

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В августе и сентябре компания планирует раздать россиянам купленные товары и покинуть рынок.

Скандинавский мебельный конгломерат IKEA сообщил о том, что 15 августа состоится последняя онлайн-распродажа продукции на территории Российской Федерации. Официальное заявление появилось на сайте компании.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — гласит сообщение.

Также в объявлении уточняется, что магазины продолжат оставаться закрытыми и буду осуществлять только выдачу оформленных заказов, а также возврат товаров. Все заказы сотрудники компании надеются доставить до покупателей в течение августа и сентября.

На сайте также появился список городов, в которые можно оформить доставку. Это те города, в которых есть магазины IKEA и прилегающие к ним территории в радиусе не более 50 километров.

25 июля сайт IKEA после перерыва возобновил онлайн-распродажу товаров. Однако для того, чтобы приобрести кружку или подушку, необходимо «отстоять» в электронной очереди. Если отойдете от сайта на десять минут — начинаете с начала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники наживались на покупателях во время распродажи IKEA.