Четвертый день на Кубе полыхает нефтехранилище после удара молнии

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Власти заявляют — тушение пожара может занять несколько дней. И просят помочь другие страны. П

На Кубе не могут потушить крупный пожар на нефтехранилище. Огонь перекинулся на четвертый резервуар.

Объем полыхающих емкостей — 50 тысяч тонн. Как сообщают местные СМИ, три из восьми цистерн полностью разрушены. Пожар на нефтебазе начался в прошлую пятницу после удара молнии.

Над городом поднялся огромный столб дыма Пострадали более 120 человек, один погиб и еще 16 пропали без вести. Власти заявляют — тушение пожара может занять несколько дней. И просят помочь другие страны. Продолжается эвакуация жителей прилегающих городов.