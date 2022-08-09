«Оптимист»: Андрей Макаревич надеется на возобновление концертов в России

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После неоднократных оскорблений россиян артист верит — его поведение поймут, и добрые силы возобладают.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился мыслями о своем будущем. Все концерты коллектива в России в связи с резкими высказываниями певца отменены, но он надеется — когда-нибудь все вернется на круги своя.

«Что будет после ближайшего времени, не знаю. Я оптимист, всегда верю в то, что разум и добрые силы возобладают, я так к жизни отношусь», — цитирует Teleprogramma.pro слова Макаревича перед недавним концертом в Тбилиси.

Но если Макаревич верит, что в будущем он сможет вновь порадовать российского зрителя, то те в свою очередь настроены крайне негативно. После начала специальной военной операции по защите Донбасса знаменитость осудил действия российских властей. А тех, кто возмутился отъездом звезд за границу, назвал «мудачьем», которое лишь «тявкает». Поначалу извиняться за оскорбления он не считал нужным. Но вскоре решил объясниться перед россиянами, благодаря которым заработал миллионы. Однако сказанное вновь прозвучало унизительно.

Сейчас артист обосновался в Израиле. Вместе с молодой женой Эйнат Кляйн он воспитывает сына Эйтана. И верит — россияне непременно забудут все сказанное им, и с радостью будут вновь наслаждаться его песнями. Наверняка забыл пословицу — слово не воробей, вылетит — не поймаешь!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что резко высказывающиеся в адрес России Светлана Лобода и Макс Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами.