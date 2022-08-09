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По словам военнослужащего, бывший комик клялся украинцам, что принесет им мир — и своего обещания не сдержал.

Выступления Владимира Зеленского в период актерской карьеры обходились народу дешевле, чем его президентская деятельность, которая ведет страну к неминуемой гибели. Такое мнение выразил бывший офицер ВСУ Сергей Суворов.

Суворов перешел на сторону Российской Федерации при освобождении Херсонской области. Он рассказал, что служил не по своей воле и никогда не держал оружия, а действия украинского президента осуждает.

«Человек который развалил страну, человек который обещал мир. Обещал встать на колени перед Путиным, лишь бы никто больше не погибал», — поделился эмоциями военнослужащий с информационным агентством URA.RU.

Кроме того, он отметил, что не может уважать человека, который за скромные суммы вел корпоративы и прочие праздники, в том числе и день рождения его дочери.

«У меня есть фото, где он у моего ребенка на дне рождения. Я тогда работал в Киеве начальником экологической инспекции. Ребенок родился, и на его крестины приглашали артистов 95-го квартала. Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам», — рассказал Суворов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский потребовал от стран Запада выслать всех граждан с русскими корнями и никогда не пускать их обратно.