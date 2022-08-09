Лоза прокомментировал сбор средств Ротару: «Оружие за ее деньги»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артист уверен, что певица умышленно или случайно отправит деньги не в помощь женам и детям, а в киевскую копилку на оружие.

Певица София Ротару, недавно отметившая свое 75-летие, выступила с намерением собирать средства для семей украинских военнослужащих. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал подобное заявление и отметил, что Ротару соберет деньги и отдаст их на закупку оружия.

Как объяснил Лоза, звезда не будет самостоятельно тратить время на отправку денег лично каждой жене или ребенку военнослужащих. Она найдет посредника — а в этом случае рукой подать до коррупции. Даже если певица действительно хочет помочь, то в любом случае эти деньги будут «разворованы» и отправлены в Киев на закупку вооружения.

Юрий Лоза уверен, что Ротару прибегнет к коррупции. Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Кроме того, Юрий Лоза задался вопросом — как после такой открытой поддержки киевского режима София Ротару собирается выступать для россиян и ожидать от них какой-либо симпатии?

«Как она будет в нашей стране доказывать, что ее обычное „я люблю вас!“ произносится со сцены абсолютно искренне? К тому же в зале наверняка будут родственники тех солдат, которых может убить оружие, купленное на ее деньги», — прокомментировал ситуацию Лоза в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что София Ротару неожиданно заявила об отъезде.