🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 9 августа

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Козерога обещает насыщенный на события день! Самое время сделать смелый шаг вперед.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 августа растущая Луна находится в Козероге. Представителей разных знаков зодиака ждут разные события, однако объединяет их одно: для всех день будет насыщенным на события. Настройтесь на лучшее и будьте готовы сделать смелый шаг вперед!

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

♈ Овен

Сегодня вы почувствуете, будто весы правосудия легли вам в руки. Что вы хотите поступать правильно со всеми остальными, даже если это означает рисковать собственной жизнью. Постарайтесь найти баланс во всех аспектах своей жизни, Овны. Не нужно говорить «да» всему, что встречается на вашем пути. Не берите на себя больше, чем сможете унести. Даже если предложения кажутся очень заманчивыми.

Космический совет: найдите способ сбалансировать свои потребности с потребностями других.

♉ Телец

Сегодня вы захотите вкладывать деньги в то, что заставляет вас отлично выглядеть и чувствовать себя хорошо. И в этом нет проблемы! Только убедитесь, что тратите не больше, чем зарабатываете. На личном фронте некоторые Тельцы могут столкнуться с трудностями. Звезды подсказывают, что они будут связаны с отцом или фигурой отца в вашей жизни. Будьте к этому морально готовы и постарайтесь сдерживать эмоции.

Космический совет: постарайтесь сегодня обойтись без лишних трат.

♊ Близнецы

Верите ли вы в чудеса, Близнецы? Верите ли вы в благополучное начало и второй шанс? Сегодня звезды просят вас поверить в невозможное. Вселенная создает все условия для удачного стечения обстоятельств. Постарайтесь следовать импульсам, которые получаете от своего подсознания. Делайте самые смелые шаги и рискуйте. На время откажитесь от соображений практичности.

Космический совет: сегодня вам нужно больше рисковать!

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♋ Рак

Вы тратите впустую слишком много времени и энергии, говоря себе, будто вы недостойны и не доберетесь до желаемого места. Но правда в том, что вы ближе к реализации своих целей, чем когда-либо. Освободитесь от мышления жертвы и вместо этого сделайте нужную работу, Раки. И еще одна вещь. Не ждите, что другие будут хлопать вас по спине каждый раз, когда вы делаете смелый шаг.

Космический совет: избавьтесь от мышления жертвы и принимайтесь за работу.

♌ Лев

Если вы снова оттолкнете от себя дорогого человека, то в скором будущем оттолкнут уже вас. Вырабатывающие негатив люди притягивают в свою жизнь только его же. Перепишите сценарий — верьте в лучшее и воплотите эту веру в реальности. Пусть этот день станет поворотным для вашей жизни. Секрет успеха очень прост — будьте открытыми и чуть более снисходительными.

Космический совет: сегодня отличный день, чтобы отказаться от негатива и изменить всю свою жизнь.

♍ Дева

Внимательно посмотрите в зеркало и постарайтесь разглядеть луч света, бьющий из человека напротив. Вспомните, как далеко вы продвинулись за последние несколько лет. Вы способны на большее, чем представляете себе сейчас. Вселенная призывает вас перестать ограничивать себя и сделать шаг к неизведанному. Даже если это пугает вас до смерти. Вы готовы к путешествию всей жизни.

Космический совет: если вы хотели сделать смелый шаг, примите это как знак.

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♎ Весы

Каков истинный смысл свободы? Способность свободно передвигаться или быть собой в любой ситуации и не извиняться? Нет правильного или неправильного ответа, Весы. Думайте об этом как о приглашении поразмышлять над заданным вопросом и понаблюдать за тем, что разворачивается для вас в данные дни. Звезды подсказывает, что ваши убеждения скоро изменятся. Наступает период духовного развития.

Космический совет: вас ждет период духовного развития.

♏ Скорпион

Сегодня звезды призывают Скорпионов ближе познакомиться со своими коллегами. Чтобы ваши люди видели, слышали, любили и праздновали вместе с вами. Душевные и сердечные беседы откроют портал в мир гармонии на рабочих местах. Умение разглядеть, что на самом деле на душе у человека, поможет вам стать лучше и принимать более правильные решения. Только не бросайте все, если не получится с первого раза.

Космический совет: углубите неформальные связи с коллегами.

♐ Стрелец

Эти отношения, может быть, и помогали вам в прошлом, но сейчас они постепенно становятся для вас причиной страданий. Однако не спешите превращать другого человека в злодея вашей истории или повторять, что «хорошие вещи не длятся долго». Уменьшите немного масштаб, Стрельцы. Посмотрите на обстоятельства с более высокой точки зрения. Это поможет вам понять, что все и не хорошо, и не плохо. Лучшее, что вы можете сделать для себя в данный момент, — это двигаться дальше.

Космический совет: в отношениях всегда сложно: не преувеличивайте, но и не преуменьшайте проблемы.

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♑ Козерог

Ваш путь к счастливой жизни не должен быть обременительным. Вам не нужно все время что-то исправлять в себе, чтобы быть любимым другим человеком. Достаточно просто быть собой, Козероги. Начните с признания того, что у вас есть недостатки. Как и все остальные, вы всегда будете смесью из света и тени. Сегодня Вселенная напоминает вам, что достижение внутренней гармонии поможет вам привлечь в свою жизнь родственные души.

Космический совет: вы достойны любви, даже если откажитесь что-то менять в себе.

♒ Водолей

Для вас наступает важный момент Водолеи. Момент, за который вы неустанно боролись. Так что не уклоняйтесь от того, чтобы претендовать на главную сцену. Установление правильных связей на этом этапе может вывести вашу карьеру на новый уровень. Если вы изо всех сил пытались заставить окружающих обратить на вас внимание, скоро Вселенная подарит вам шанс быть замеченным.

Космический совет: момент, которого вы так долго ждали, вот-вот наступит!

♊ Рыбы

Все понятно, Рыбы. Вы сильно рискнули и вышли из зоны комфорта. Однако все пошло совсем не так, как хотелось бы. Вот только не спешите убеждать себя, что допустили роковую ошибку. Вместо этого извлеките урок из полученного опыта и верните веру в себя. Вам предстоит свернуть много гор на этом пути! Еще ничего не закончилось. Наоборот! Все только начинается.

Космический совет: ошибки дают намного более ценный опыт, чем успехи.

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