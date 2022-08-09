Врач объяснил, как менингит в детстве мог вызвать проблемы Корчевникова со слухом

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Доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как наш мозг «запоминает» старые болезни и может активировать их даже спустя 30 лет.

Перенесенный в детстве менингит может приводить к серьезным осложнениям во взрослом возрасте, вплоть до потери важнейших сенсорных способностей. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов на фоне сообщений об ухудшившемся состоянии телеведущего Бориса Корчевникова.

Накануне появились новости о том, будто любимый россиянами телеведущий Борис Корчевников стал тотально терять слух. Эта проблема возникла у него давно, однако сейчас осложнения якобы начали знаменитости сильно мешать работать — мол, на съемках ему приходится пользоваться приложением для распознавания голоса.

Многие поклонники думали, что причиной осложнения стала перенесенная Корчевниковым в 2015-м операция по удалению опухоли мозга. Однако эту теорию телеведущий сам опровергал ранее. Он объяснял, что его проблемы со здоровьем во взрослом возрасте — последствия перенесенного в младенчестве менингита.

Доктор медицинских наук и врач-токсиколог Михаил Кутушов подтвердил в беседе с 5-tv.ru, что такое вполне могло произойти, а также подробно объяснил предпосылки и последствия заболевания.

По словам специалиста, болезни из детства легко могут «отозваться» осложнениями — даже спустя 30 лет. Дело в том, что гематоэнцефалический барьер (разделение между кровеносной и центральной нервной системами) запоминает все инфекции, перенесенные в прошлом.

«Стоит только человеку уже во взрослом состоянии переболеть какой-то инфекцией, то могут развиваться такие осложнения, как слепота, глухота и так далее», — рассказал Михаил Кутушов.

Он также перечислил список осложнений, которые могут возникнуть вследствие менингита. Набор звучит довольно устрашающе. Кроме слепоты и глухоты, могут возникнуть такие опасные недуги, как: эпилепсия, параличи, судороги, гидроцефалия (увеличение мозга), нарушения координации. Как отметил врач, менингит в некоторых случаях резко «просыпается» в форме ишемического инсульта и приводит к смерти человека.

Однако врач заверил, что «свет в конце тоннеля» все же есть — менингит и его последствия можно полностью излечить путем многолетнего и кропотливого лечения.

«Менингит сам по себе излечивается. Но осложнения лечатся крайне тяжело. Обычно при таких патологиях, как глухота и слепота, помогают препараты нелинейной медицины», — объяснил Кутушов.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, как директор Бориса Корчевникова прокомментировал новости о потере слуха у телеведущего.