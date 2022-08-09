Поддержавшие Украину звезды нашли лазейки и продолжили выступать в России

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Настроенные антироссийски знаменитости решили не терять свой основной источник дохода и продолжают зарабатывать на согражданах, которых сами же критиковали.

Открыто осуждающие действия Москвы артисты не пренебрегают выступлениями в России и заработком на ее гражданах, даже после того как их концерты отменяют. Об этом сообщает Readovka.

Зачастую с такими артистами отказываются сотрудничать организаторы мероприятий в Москве и Петербурге. Однако в регионах оскорблявшим россиян звездам удается выступать. Кроме того, они находят всевозможные лазейки. Например, договариваются с влиятельными людьми или устраивают секретные рассылки с приглашениями.

Например, пишет издание, группа «АлоэВера» после отмены концерта в столице организовала подпольное мероприятие. Как раз с помощью секретной почтовой рассылки. Перед этим коллектив выступил в Сочи.

Рок-группа «Кис-Кис» анонсировала тур по российским городам, среди которых Волгоград, Пермь, Белгород, Ульяновск и другие. Ранее они делали громкие публичные высказывания, восхищаясь героизмом украинских боевиков.

Исполнитель Лигалайз, который отрицал наличие нацистов на Украине, выступил в ночном клубе Петербурга и сразу же похвастался этим в соцсетях. В Москве у него повторить этот номер не вышло.

Группа «Кровосток», которая открыто выражала презрение к президенту РФ Владимиру Путину, после отмены концертов в столице, выступила в Уфе и Нижнем Новгороде.

Певица Дора, делавшая громкие восторженные заявления о доброте и открытости украинцев в упрек русским, выступила в Петропавловске-Камчатском, Липецке, Волгограде и Астрахани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная телеведущая Олеся Лосева назвала простой критерий для вычисления российских звезд-предателей. Перед этим оскароносный режиссер Никита Михалков отмечал, что сбежавшие из России знаменитости не нужны стране. В свою очередь певец Юрий Лоза отмечал, что уехавшие звезды прибегут назад в Россию за деньгами.