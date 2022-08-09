Для работающих из-за рубежа россиян могут поднять налог до 30%

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Деньги с зарплат от российских компаний тратятся за рубежом, а значит не возвращаются в экономику нашей страны.

Собирать по 30% дохода планируют с тех, кто уехал из России, но продолжил удаленно работать на отечественные компании. Авторы инициативы утверждают: деньги с зарплат от российских компаний тратятся за рубежом, а значит не возвращаются в экономику нашей страны.

Но как отслеживать тех, кто живя во Франции, Таиланде или Грузии тратит заработанное за границей — пока не ясно. Как и то, как такое нововведение отразится на отечественных компаниях. Артур Ишпулатов разбирался.

Армения, Абхазия, Турция — россияне разъехались кто куда. Некоторые не побоялись махнуть в дорогие страны Европы и Азии. Там ищут лучшую жизнь, деньги на которую продолжают зарабатывать в российских компаниях. Вот, например, россиянин, который теперь живет во Франции, но деньги продолжает получать из России.

Новой жизнью в чужой стране хвастаются в блогах. Так, уехавшие тратят деньги, заработанные в России, на иностранные кафе и рестораны. И получается, что деньги, ушедшие из нашей страны, поднимают экономику другой. В Минфине ситуацию хотят исправить — предлагают повысить до 30% подоходный налог для тех, кто больше полугода живет за границей, но продолжает работать в российских компаниях. Нововведение в силу еще не вступило, но уехавшие уже считают деньги.

«Я сейчас нахожусь на территории Грузии пятый месяц. Если вдруг внесут поправки в Налоговый кодекс, то для меня это существенный удар по финансам. Это где-то половина аренды жилья», — уточнил эмигрант и IT-специалист Фарид Кулиев.

По существующим правилам, первые полгода у таких переехавших удерживают 13% от зарплаты в пользу России. Спустя 183 дня они перестают быть налоговыми резидентами России. И отчисления уходят не в нашу казну, а в бюджет той страны, где работник живет. Инициатива Минфина обяжет нерезидентов платить России, если они продолжают работать на наши компании. Правда, возникает вопрос: как отслеживать таких сотрудников?

«Компания может принудить сообщать о сотрудниках, потому что в противном случае компания будет испытывать негативные последствия в виде штрафа за неправильное применение ставки, то есть удерживали по 13, а нужно по 30», — дополнил Дмитрий Косталыгин, управляющий партнер юридической компании Taxadvisor.

В пояснении Минфина говорится, что новшество не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Как будет оно работать на практике, юристы пока не понимают. В теории, работник может попасть под двойное налогообложение. И заплатить в результате и России, и той стране, в которой живет.

В общем, выплатить странам аж до 60% дохода. Эксперты сходятся во мнении, что инициативу предлагают, чтобы сделать менее привлекательной работу на удаленке в другой стране и компенсировать ушедшие за границу деньги.

«Подоходный налог — это источник местного бюджета. Муниципальный бюджет обслуживает местные нужды. Это благоустройство, здравоохранение местное, образование, дороги», — отметил член Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека, адвокат Московской коллегии адвокатов Игорь Пастухов.

Выходит, деньги уходят в иностранную казну, а, например, за медицинской помощью, покрываемой как раз за счет налогов, россияне часто возвращаются домой. Максим Маркин жил и работал в США, налоги платил в бюджет Штатов. Но когда заболел, лечить там его попросту не стали! После ковида мужчину мучили головные боли, а врачи лишь развели руками.

«Они мне сделали обследование и говорят: «У вас нет опухоли в голове и вот вам обезболивающее». Я говорю: «Ну, может, вы вылечите причину, потому что я же, ну, почти полгода не могу спать от боли». Они говорят: «Нет, у вас опухоли нет, мы не знаем, что с этим делать. Другие исследования стоят настолько дорого, что вы их не потянете, поэтому мы можем выписать вам сильнее обезболивающее, и все», — рассказал Маркин.

Пока поправки в Налоговый кодекс обсуждаются. Но юристы считают, нововведения ожидаемы, особенно на фоне закрепления удаленки в Трудовом кодексе.