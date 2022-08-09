Экс-разведчик США об обысках в особняке Трампа: «Это впервые в истории США»

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

Политологи уверены, что интерес агентов ФБР к бывшему президенту объясняется его вероятной победой на грядущих выборах.

В особняке Дональда Трампа во Флориде прошли обыски. ФБР нагрянуло в его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич. Как сообщил в соцсетях сам бывший президент США, агенты ворвались без предупреждения и, в том числе, взломали сейф.

В американской прессе отмечают: скорее всего, сотрудников федерального бюро заинтересовали документы, которые бывший глава государства якобы взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал происходящее с его намерением вновь баллотироваться на выборах.

«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом Мар-а-Лаго на данный момент в осаде. Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие. Это нападение со стороны леворадикальных демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты. Особенно на основании недавних опросов. Демократы сделают все, чтобы остановить республиканцев и консерваторов на предстоящих выборах в парламент», — заявил экс-президент США.

Трамп имел в виду недавний опрос Гарвардского центра американских политических исследований, который показал: если бы выборы проходили прямо сейчас, победил бы Трамп, а не Байден. За бывшего лидера Штатов проголосовали 45% опрошенных, а за Байдена — на 4% меньше. То, что преследование Трампа политически мотивировано, отметил и американский политолог и бывший разведчик Скотт Риттер.

«Если вы хотите уничтожить судебную систему, то тогда проводите обыски у бывшего президента без веского на то основания. Таких прецедентов никогда не было. Это впервые в истории США. Мы видим, как ФБР оказалось замешено в политизированной игре против бывшего президента. Обыск прошел по политическим причинам. И если они попробуют ему навредить, это будет означать конец ФБР. Граждане США не примут это. Конгресс не примет это», — убежден экс-разведчик

Обыски в доме бывшего президента уже вызвали недовольство американцев. Прямо в эти минуты напротив особняка Трампа во Флориде начинается митинг его сторонников.