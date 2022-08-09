Из-за масштабных пожаров в Югре начали задыхаться жители городов Урала

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Борьбу с возгораниями активно ведут десантники «Авиалесоохраны». Добраться к пламени по земле — невозможно.

Масштабные пожары сейчас атакуют Югру. В автономном округе работает авиация МЧС и парашютисты-пожарные, но справиться с огнем пока не удается. Дым уже дошел до соседних регионов. В уральских городах задыхаются от смога. В самой горячей точке страны побывал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Вертолет Ми-8 поднимает в небо очередные запасы воды. Особенно ценный сейчас груз авиация доставляет прямо к очагам таежных возгораний. Добраться туда по земле — невозможно. На месте действует пожарный спецназ — десантники «Авиалесоохраны».

«Летит на патруле самолет Ан-2, и на борту находятся парашютисты-пожарные. В случае обнаружения лесного пожара летчик-наблюдатель дает команду приготовиться, парашютисты надевают парашюты», — рассказал огнеборец Сергей Захаров.

А дальше — самая тяжелая работа. Отвоевывать лес у огня приходится буквально метр за метром. Пожарные заливают горящую кромку из ранцевых огнетушителей и проводят встречный отжиг от минерализованных полос. В Ханты-Мансийском округе пламя удалось остановить почти на половине от всей территории пожара.

«Кое-как перехватили, если бы не успели вовремя подойти, опашка просто бесполезной бы оказалась. Потому что очень быстро подлетает, горит, вспыхивает махом», — рассказал Денис Судовцев, десантник-пожарный абаканского авиаотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана».

Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода. Непростая обстановка и в Якутии. Для точечной борьбы со стихией пожарные применяют беспилотники с тепловизорами. После разведки к очагам вылетают вертолеты с тоннами воды на борту.

К тушению привлечены подразделения «Авиалесоохраны» сразу из нескольких регионов. На площади в 30 тысяч гектаров огонь удалось полностью остановить. Несмотря на это, дым от пожаров уже добрался до Урала.

«Вот такая тяжелая сизая дымка сейчас повисла практически над всеми городами уральского региона. В воздухе отчетливо чувствуется запах гари. Дышать действительно трудно, но тяжелее всего приходится людям с легочными заболеваниями», — рассказал корреспондент «Известий».

«У нас мама, ей 73 года. Она, например, только лежит. Она говорит, что не может даже поднять голову от подушки, потому что очень сильно болит голова», — подтвердила жительница Челябинска Елена Никитина.

Челябинская, Тюменская, Свердловская области буквально задыхаются от дыма.

«Я испытываю недостаток воздуха — как будто у меня перехватывает горло», — добавила жительница Челябинска Лидия.

В МЧС призывают не открывать окна и пить больше воды.

«Весь организм в целом подвергается тяжелейшему стрессу, с одной стороны. А с другой стороны, необходимости сохранения жизнеобеспечения и работоспособности в условиях пониженной концентрации кислорода и высокой концентрации продуктов горения, которая влияет на циркуляторную гипоксию — то есть нехватку организмом кислорода на уровне каждой клетки», — рассказала доктор медицинских наук Анна Гончарова.

И в ближайшее время существенных улучшений погоды, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит.

«Эти районы, которые сейчас под влиянием области высокого давления, здесь жаркая сухая погода — ежедневно практически около 30 градусов. Поэтому на ближайшие четыре-пять дней этот характер погоды сохранится», — сообщил метеоролог Александр Шувалов.

Несмотря на то, что пик лесных пожаров в России уже пройден, в зоне повышенного риска возгораний остаются Урал, Башкирия и Алтай.