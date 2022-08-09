Костюшкин рассказал о недостойном поведении Вайкуле: «К Денису льнет»

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Латвийская певица вызывающе вела себя во время выступлений группы «Чай вдвоем». Причем один из солистов ей симпатизировала, а второго она предпочитала игнорировать.

Российский певец Стас Костюшкин рассказал о недостойном поведении Лаймы Вайкуле во время концертов. На заре карьеры группы «Чай вдвоем» певица отказывалась запоминать даже имя исполнителя.

«Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут. Все время говорила: „Сейчас на сцену я хочу пригласить двух потрясающих ребят. Это очаровательный Денис…“. Она смотрела на меня, и я просто выходил в тишине. Я потом подошел к ней: „Лайма, я долго думал, как бы тебе запомнить мое имя. И мне пришла мысль! У тебя папу зовут Стасом. Почему ты не можешь запомнить?“» — вспомнил Костюшкин в эфире YouTube-шоу «Старый друг».

По его словам, аналогичная ситуация произошла на шоу «Две звезды». Однако ранее обращавшая хоть какое-то внимание на певца Вайкуле в этот раз вовсе вела себя так, будто его не существует.

«Мне телепродюсер Андрей Болтенко говорит: „Будешь петь с Лаймой. Что ты расстроился?“. Я: „Да, она меня не очень любит…“ И рассказал эту историю. Когда мы вышли на сцену работать, я услышал гогот Андрея. Он увидел, что Лайма вообще на меня не смотрит. То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет. Андрей сказал: „Ну надо же! Действительно тебя не любит“», — сказал Костюшкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участник группы «Чай вдвоем» имел большие планы на Светлану Лободу, но теперь им удастся встретиться только в преклонном возрасте. Что касается Лаймы Вайкуле, ранее ее так же критиковал журналист Андрей Сидорчик. После выходки певицы на сцене с украинским флагом ей начали припоминать множество грехов.