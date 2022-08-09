Зеленский потребовал от стран Запада выслать всех россиян и не пускать обратно

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency Press Offic

Те санкции, которые уже были введены США и ЕС и вызывали в них же дефицит энергоресурсов и даже продуктов, украинский лидер считает недостаточными.

Всем россиянам должен быть закрыт въезд в страны Запада, а тех граждан РФ, которые уже находятся на их территориях, необходимо депортировать. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Какими бы россияне ни были… отправьте их в Россию. <…> Тогда они поймут. Они скажут: „Это к нам не относится. Все население не может нести ответственность, не так ли?“. Может», — цитирует Зеленского The Washington Post.

Также президент Украины назвал уже введенные против России санкции «слабыми». Закрытие границ и введение полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, по мнению украинского лидера, были бы в самый раз.

«Самые важные санкции — это закрытие границ <…>. Они (россияне — Прим. ред.) должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», — подытожил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что европейская пресса неожиданно начала открывать глаза на Владимира Зеленского. В последние дни западные издания и телеканалы публикуют расследования о преступлениях украинских властей.

Что касается усиления санкций, на Западе к этому уже перестали стремиться. В частности, экс-советник главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заявила о риске раскола в Европе. По мнению Натали Точчи, ряд государств ЕС готовы занять сторону Москвы и потребовать уступок от Киева. На этом фоне кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал политику Евросоюза в отношении России «шизофренией». Причина критики очень проста — дефицит энергоресурсов и даже продуктов.