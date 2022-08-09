Пригожин заступился за Ротару, попавшую под начатые Украиной «звездные репрессии»

Карина Свидригайлова 535

Иосиф Пригожин заступился за оскандалившуюся Софию Ротару

Пригожин заступился за Ротару, попавшую под начатые Украиной «звездные репрессии»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Российский продюсер считает, что известная певица и другие творческие люди пострадали именно из-за действий киевского режима. Это он начал запрещать петь на родном языке.

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Софию Ротару после распространившихся в сети призывов писать доносы на поклонников не поддерживавших спецоперацию РФ звезд. Среди таких была упомянута и оскандалившаяся София Ротару.

«Я абсолютно уверен, что она себе даже представить во сне не могла, когда начинала карьеру в Советском Союзе, что подобное может произойти между нашими двумя странами» — цитирует продюсера ОСН.

По словам Пригожина, упрекать гражданку Украины Ротару никто не имеет права. Кроме того, она уже взрослая и солидная женщина, которая доказала свою творческую состоятельность.

«Разве можно так пренебречь историей? Мы-то зачем должны опускаться до такого уровня?» — вопрошает Пригожин.

Продюсер отметил, что многие артисты и музыканты стали заложниками политической обстановки между странами. И главным инициатором «артистических репрессий» была именно Украина.

«Именно с них началось все. С политиков Украины и Латвии, которые исключительно наносили удар по творческим людям, дабы не дать им возможность петь на родном языке. Это называется русофобия», — заметил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерявшая поклонников в России из-за своих заявлений София Ротару на самом деле не украинка, как все считали долгие годы. В России многие сделали неверный вывод о национальности артистки, так как она родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области. Ранее певица выразила поддержку Украине, хотя зарабатывала главным образом на россиянах. Шквал критики в адрес Ротару одобрила даже ее экс-директор.

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