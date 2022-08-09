Пригожин заступился за Ротару, попавшую под начатые Украиной «звездные репрессии»

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Российский продюсер считает, что известная певица и другие творческие люди пострадали именно из-за действий киевского режима. Это он начал запрещать петь на родном языке.

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Софию Ротару после распространившихся в сети призывов писать доносы на поклонников не поддерживавших спецоперацию РФ звезд. Среди таких была упомянута и оскандалившаяся София Ротару.

«Я абсолютно уверен, что она себе даже представить во сне не могла, когда начинала карьеру в Советском Союзе, что подобное может произойти между нашими двумя странами» — цитирует продюсера ОСН.

По словам Пригожина, упрекать гражданку Украины Ротару никто не имеет права. Кроме того, она уже взрослая и солидная женщина, которая доказала свою творческую состоятельность.

«Разве можно так пренебречь историей? Мы-то зачем должны опускаться до такого уровня?» — вопрошает Пригожин.

Продюсер отметил, что многие артисты и музыканты стали заложниками политической обстановки между странами. И главным инициатором «артистических репрессий» была именно Украина.

«Именно с них началось все. С политиков Украины и Латвии, которые исключительно наносили удар по творческим людям, дабы не дать им возможность петь на родном языке. Это называется русофобия», — заметил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерявшая поклонников в России из-за своих заявлений София Ротару на самом деле не украинка, как все считали долгие годы. В России многие сделали неверный вывод о национальности артистки, так как она родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области. Ранее певица выразила поддержку Украине, хотя зарабатывала главным образом на россиянах. Шквал критики в адрес Ротару одобрила даже ее экс-директор.