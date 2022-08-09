Путин разрешил банкам с замороженной валютой приостановить операции с бизнесом
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Президент РФ подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенных иностранными организациями.
Российские банки, попавшие под санкции недружественных стран и чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены, теперь могут приостановить выполнение обязательств перед бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, также могут быть заморожены перечисление и выдача средств. Компании же могут открывать спецсчета типа «Д», чтобы исполнить обязательства по еврооблигациям перед нерезидентами.
Кроме того, ЦБ РФ может устанавливать максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте попавшим под санкции банкам.
«Надбавки в отношении кредитов и займов юридическим лицам в иностранной валюте <…> планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны)», — сказано в заявлении регулятора.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доллар ждет крах после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они договорились проводить расчеты за газ в национальных валютах.
Центральный банк России планирует содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро.