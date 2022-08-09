Чемпионат Парагвая по футболу прервали из-за спящей собаки Сегодня, 3:32 34 34

Фото, видео: www.globallookpress.com / NISHIKAWA, Tomoyuki; 5-tv.ru

Болельщики предположили, что выбежавшая на поле бродяжка недавно ощенилась и просто хотела немного отдохнуть от беспокойных детей. Пусть и на шумном многотысячном стадионе.