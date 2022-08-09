Европа начала тайно закупать нефть у России и может сорвать санкции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Италия увеличила до максимума поставки российского «черного золота», а в Испании его назвали казахстанским и теперь активно скупают. Другие страны Евросоюза тоже не отстают.

Страны ЕС начали тайно закупать российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

По информации издания, в одну только Италию поставки увеличились до максимума. А Испания впервые за три месяца купила партию российской нефти марки Urals, но по документам она проходит как казахстанская.

Впервые с февраля на покупку нашего топлива решилась и Греция. Кроме того, увеличились поставки в Болгарию и Румынию. Такой спрос, отмечает Bloomberg, грозит срывом санкций.