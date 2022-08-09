Улицы в южных районах Петербурга превратились в реки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

С последствиями прошедших ливней несколько часов разбирались коммунальные службы.

Петербург сегодня оказался во власти водной стихии. На город обрушились ливни, последствия которых коммунальщикам пришлось устранять несколько часов. Особенно сильно подтопило южные районы.

Дворы превратились в озера. Машины оказались по бампер в воде и рисковали заглохнуть в любой момент. Выйти сухими не удавалось и пешеходам. Тротуары и дороги во дворах превратились в реки. А в гипермаркете «Лента» дождь нашел слабое место в крыше и обрушился вниз холодным душем.