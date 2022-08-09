Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена, поддержав решение ОПЕК+

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Саудиты согласились увеличить добычу нефти на символические 100 тысяч баррелей в сутки.

Поддержка Саудовской Аравией решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в день стала унижением для американского президента Джо Байдена. К такому выводу пришло хорватское издание Advance.

«Это пощечина администрации Байдена», — говорится в статье со ссылкой на эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.

Отмечается, что сейчас планета потребляет около 100 миллионов баррелей нефти, поэтому увеличение добычи топлива ОПЕК+ является чисто символическим.

В середине июля Байден совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, которую эксперты заранее назвали провальной. Американский лидер планировал просить Эр-Рияд увеличить добычу нефти, однако Саудовской Аравии для этого необходимо было заручиться поддержкой ОПЕК+.

Зрители телеканала Fox News, подводя итог встречи Байдена с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, назвали американского лидера клоуном и глупцом, который лишь позорит Америку.

Пользователи сети отметили, что Байден жалок в своих действиях, раз выпрашивает нефть у Саудовской Аравии после того, как обвинил ее наследного принца в гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США теряют влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион.