Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ

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В МИД подчеркнули, что меры носят временный характер до «разрешения имеющихся проблемных вопросов» с заокеанскими партнерами.

Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом сообщили в МИД РФ.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что из-за введенных Западом санкций между РФ и США прервано нормальное авиасообщение, а воздушное пространство государств — союзников и партнеров США закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

В свою очередь препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов нет, отметили в МИД. Там подчеркнули, что принятые меры носят временный характер, и «после разрешения имеющихся проблемных вопросов» будут незамедлительно отменены.

На днях президент США Джо Байден заявил, что США испытывают потребность в обсуждении с Россией новой системы контроля над вооружением. Он отметил, что текущий договор СНВ-III истечет в 2026 году, и это не может не вызывать обеспокоенности. Поэтому США ждут от РФ готовности по продолжению работы в отношении контроля над ядерными вооружениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила США обсудить новый договор о ядерных вооружениях.