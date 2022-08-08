Американцы боятся: эксперт объяснил блокировку поставок Украине РСЗО HIMARS

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kento Nara/Geisler-Fotopress; YouTube / Царьград ТВ; 5-tv.ru

СМИ сообщили о приостановке передачи Украине американского «чудо-оружия».

Решению США приостановить поставки Украине РСЗО HIMARS, о чем сообщил ряд СМИ, есть рациональное объяснение. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

По его мнению, энтузиазм американцев поубавился на фоне уничтожения российскими войсками половины поставленных украинцам установок HIMARS. Кроме того, за океаном всерьез боятся, что системы попадут в руки россиян или подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Другой причиной блокировки поставок РСЗО может быть риск дефицита боеприпасов, продолжает Коновалов.

«Те HIMARS, которые сейчас находятся на вооружении украинских сил, потребляют достаточно большое количество боеприпасов, но если учесть, что шесть из них уже уничтожены, то пока расход небольшой. Но Украина требует до 100 единиц этих вооружений. Это очень большой объем боеприпасов, и в США понимают, что не смогут их обеспечить, и эти установки просто бессмысленно будут стоять», — пояснил эксперт.

По оценке Коновалова, HIMARS расходуют в среднем по три снаряда в день на одну установку. Соответственно, если поставить Украине 100 единиц этих систем, то счет боеприпасов пойдет на десятки тысяч.

То, что передача Украине РСЗО HIMARS бессмысленна в силу объективного превосходства России на поле боя, в США прекрасно осознают, но в расчет не берут, считает Коновалов. По его мнению, борьба против РФ приобрела в Америке форму идеологии, поэтому там никогда не признают, что поставки западных вооружений не смогут изменить ситуацию на фронте.

По данным Минобороны РФ, из 12 поставленных Украине американских РСЗО HIMARS на сегодня уничтожены шесть. На этом фоне появилась информация о приостановке США поставок систем украинским вооруженным силам. Об этом в частности, пишет Avia.pro со ссылкой на инсайдерские источники.

По информации издания, до конца текущего месяца США не будут поставлять на вооружение Украины новые реактивные системы залпового огня. Причиной этому, предположительно, является то, что в результате высокоточных ударов ВКС России и оперативно-тактических ракетных комплексов часть поставленных Украине систем и боеприпасов были уничтожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате контрбатарейной борьбы Вооруженные силы (ВС) России под Харьковом в районе населенного пункта Пятигорское ликвидировали украинский взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) и американские пусковые установки HIMARS.