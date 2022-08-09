Жительница Челябинска испортила отпуск сотням россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Clara Margais; 5-tv.ru

Туристы хотели серьезно сэкономить на авиабилетах. Кому-то удалось, а кто-то теперь не может вернуться домой.

В Челябинске сейчас разыскивают женщину, которая испортила отпуск сотням человек. Она продавала авиабилеты в любую точку страны за пять тысяч рублей. Причем туда и обратно.

Некоторые даже смогли воспользоваться выгодным предложением. Однако в самый разгар туристического сезона финансовая пирамида рухнула.

«Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. У меня друзья, знакомые приобрели эти сертификаты. Часть людей слетали и вернулись без проблем. А некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала одна из пострадавших Надежда Сабурова.

По словам пострадавших, подозреваемая в мошенничестве предпринимательница Мария Родионова долгое время обещала вернуть деньги. Сначала ссылалась на технические трудности, а потом просто перестала отвечать на телефонные звонки.