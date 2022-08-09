Мошенничество с BMW в Петербурге может стать одним из крупнейших дел на Северо-Западе

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По версии следствия, предприимчивый гражданин убеждал петербуржцев купить элитный автомобиль в кредит, а затем передать ее в таксопарк для быстрой выплаты долга. Но суть у схемы была другой.

Жертвы новой схемы мошенничества в Петербурге покупали авто представительского класса по ценам ниже рыночных в несколько раз. Правда, для чужого таксопарка.

Люксовые машины своим трудом должны были помогать владельцам выплачивать кредит и лишь потом попасть в их руки. В итоге обманутые вкладчики оказались не только без машин, но и с колоссальными долгами. Подробности дела, которое может стать самым громким расследованием последних лет, в материале корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Вложиться в бизнес элитного такси и получить иномарку за половину стоимости, пусть и через несколько лет — в 2019 году такое предложение Регине казалось крайне выгодным. А тот, кто его сделал, выглядел надежным и заботливым. Взял все бумажные проблемы на себя, кредит обещал погасить даже раньше положенного срока.

«Мы вложили порядка трех миллионов, и Саак Акобович должен был регулярно вносить платежи по кредиту — порядка 75-77 тысяч ежемесячно», — рассказала потерпевшая Регина Ильина.

Элитные иномарки клиенты приобретали в этом салоне на набережной Обводного канала. В кредит, который оформляли на себя. Главным условием невероятно выгодной сделки была передача автомобиля в таксопарк — на время, пока предприниматель не погасит долг.

Аналогичное предложение поступило и частному предпринимателю Алексею Воронкову. За новую BMW он заплатил полтора миллиона рублей. Три с половиной миллиона тоже обещал выплатить новый компаньон. Харизматичный Саак Жамкочян в автосалоне был явно «своим» человеком, старался всячески оградить нового клиента от хлопот. Так, что Алексей даже свою новую машину не увидел.

«На момент передачи я приехал, подписал на нее документы. Менеджер мне подмигнул, сказал: „Все, вы свободны, молодой человек, я все передам Сааку“. Я не видел ни ключей, ни документов, ничего. Просто подписал бумаги», — вспоминает потерпевший Алексей Воронков.

И так по меньшей мере 17 петербуржцев. Среди них — самые разные люди. В том числе механик автосервиса и даже бывшая помощница самого Жамкочяна. Все они через несколько месяцев узнавали о своих кредитных долгах — уже от сотрудников банка.

«Когда кредит не выплачивался, меня стали разрывать уже банки с семи утра. Я попросила Саака Акобовича, чтобы он мне вернул данный автомобиль, если он не платит на него кредит. Но здесь начались очередные сказки — что нет, это сейчас невозможно, что все хорошо», — сообщила Регина.

Хотя элитные иномарки клиентов продолжали работать в Северной столице. Известно, что в 2019 году таксопарк Жамкочяна насчитывал около сотни BMW. В 2020-м оборот компании составлял примерно четыре миллиона. Фирма перестала существовать только в 2022 году, когда Северо-Западное управление транспортной полиции уже возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб, причиненный потерпевшим, может насчитывать сотню миллионов.

«Грозит ему, скорее всего, уголовная ответственность не менее пяти-восьми лет лишения свободы, но, вероятнее всего, дадут меньше», — сообщил юрист Тимур Василевский.

Такое впечатление у юристов создалось, когда удалось установить дальнейшую судьбу автомобилей потерпевших. Минимум в восьми случаях иномарки после полутора лет работы в такси выставлялись на продажу — без ведома собственников и по поддельным документам.

Юристы предполагают: в преступной схеме могли быть задействованы и должностные лица. Если это будет доказано, дело может претендовать на одно из крупнейших во всем Северо-Западе.

Тем временем, пока все обманутые клиенты мечтают вернуть хотя бы свои автомобили, банк продолжает требовать многомиллионные долги через суд. А гражданин Жамкочян, хоть и находится под подпиской о невыезде, по последней информации юристов, живет в Краснодарском крае, где занимается новым бизнесом — уже в сфере туризма.