Россия восстановила поставки «голубого топлива» в Латвию

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Импорт был остановлен в конце июля из-за нарушения условий отбора.

Россия 5 августа восстановила поставки газа в Латвию после его прекращения в конце июля из-за нарушения условий отбора, как отмечали в корпорации «Газпром».

О возобновлении импорта сообщается на платформе Entsog. В частности через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает около четырех миллионов кубометров в сутки. Станция является составляющей маршруты Валдай — Псков — Рига.

К слову, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 4 августа заявил, что страны ЕС могут рассмотреть вопрос частичной или полноценной отмены запрета на импорт эрегоресурсов из РФ на фоне все более ухудшающегося положения в вопросах энергоснабжения. При этом, за неделю до этого из Риги звучали откровенные заявления, что приостановка поставок «голубого топлива» никак не отразится на потребителях.