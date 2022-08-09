Военкор «Известий» показал, как разведчики работают в Донбассе в кромешной тьме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Ночная фаза — самая горячая в ходе спецоперации. Именно под покровом тьмы украинские боевики пытаются перегруппироваться. Соответственно, в это время им нужно мешать.

Тем временем разведчики проверяют все дома и территории заброшенных предприятий в ДНР. Опасные операции они проводят даже по ночам, ведь под покровом темноты ВСУ пытаются перегруппироваться. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел все своими глазами.

Орудия работают круглосуточно, ночная фаза — самая горячая. Ведь под покровом тьмы ВСУ пытаются перегруппироваться. Но разведка за этим внимательно следит. И как только наблюдает подозрительное движение на позициях, сразу заказывает огонь.

Бойцы делятся: одни корректируют удар по противнику, другие каждую ночь проверяют все заброшенные дома и территорию заброшенных предприятий.

«А эти рейды, получается, круглосуточные?» — спросил военкор у разведчика.

«Ну да, желательно. Потому что враг может перейти», — ответил тот.

Небольшой группой спускаемся в крупное подвальное помещение.

«Вот так мы зачищаем подвал за подвалом. Выбиваем их из всех нор. Сейчас идите за нами, если скажем „лечь“, то ложитесь», — инструктирует военнослужащий съемочную группу.

Одиночными выстрелами разведчики предлагают сдаться тем, кто мог засесть на этой территории. Еще минут 15 и кто-то принялся корректировать огонь уже по нашей группе. Благо, укрытий здесь предостаточно.

«Основная проблема работы на данной территории в том, что данные позиции были когда-то под ВСУ. Они прекрасно знают всю эту локацию. Перемещаться надо аккуратно, фонарь включать намного реже и постоянно прислушиваться, потому что ночью здесь снаряды разрываются намного чаще, чем днем», — прокомментировал Денис Кулага.

Вспышки от регулярных залпов артиллерийских батарей ВСУ рассекречивают огневые точки. По ним уже прицельно бьют наши самоходки. Как только разведка докладывает, что цели поражены, тут же смена позиций и новые координаты.

На отдых расчеты уходят только под утро. К этому времени к несению боевой службы подготовлен новый экипаж. Небольшой перерыв для проверки орудий и снова работа по заданным координатам.