Я любил тебя больше жизни: что известно об утопившем женщину у Лавры в Петербурге

Подозреваемый в утоплении женщины в реке у Лавры в Петербурге лежал в психушке

Фото, видео: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич; 5-tv.ru

Личность погибшей девушки сейчас устанавливают. Предположительно, она была бездомной.

По-настоящему шекспировская трагедия на берегу реки Монастырки в Петербурге. Психически неуравновешенный молодой человек с шизофренией на глазах очевидцев утопил женщину и скрылся. Подозреваемого нашли в ночлежке. Молодого человека зовут Илья. Ему 26 лет. Известно, что до этого он навязчиво преследовал девушек. В соцсетях записывал для них видео, где, то сыпал угрозами, то признавался в любви.

«Признаюсь. Ты девушка, которую я любил больше всего в жизни. Без которой не представлял себе следующего дня. О которой я думаю сейчас каждый день», — заявлял на видео молодой человек.

Личность погибшей девушки сейчас устанавливают. Предположительно, она была бездомной. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

В интервью 78.ru отец подозреваемого в убийстве Ильи Ф. рассказал, что ранее врачи поставили сыну диагноз шизофрения, а в 2019 году дали бессрочно вторую группу инвалидности.

«Руку на меня тоже поднимал, однажды я еле выполз, чудом все обошлось», — признался отец.

Мужчина добавил, что отклонения у отпрыска появились после шести лет. Потом, когда он подрос, то в его жизни появились ритуалы. Например, нельзя было заходить на кухню, когда он там. Или мыл руки всегда перед тем, как сесть за компьютер. А еще у юноши был пунктик на имени Алина.

Молодой человек около десяти раз лежал в психиатрических клиниках. Последний раз его выписали около недели назад. Теперь Илья задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.