Десять снарядов из «Града» выпустили боевики ВСУ по жителям Горловки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Под ударом продолжает находиться и Донецк.

Подразделения ВСУ выпустили десять снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Горловке. Осколочные ранения у себя дома получила мирная жительница. К сожалению, она умерла, не успев дождаться приезда врачей.

Ранее ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. Четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Всего за последние сутки эта территория дважды подверглась обстрелу, по жилым кварталам выпущено около 15 снарядов различного калибра.

А в Херсоне, несмотря на регулярные обстрелы, планируют завершить ремонт Антоновского моста через Днепр и открыть движение по нему в середине августа. Также будет сооружена понтонная переправа из барж, которой отведут дублирующие функции.