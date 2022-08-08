Военкор «Известий» Денис Кулага показал последствия удара ВСУ по Светлодарску

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские военные метили в местную ВГА, но попали в жилой дом.

Около десятка крупно-калиберных снарядов этой ночью выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Светлодарску. Боеприпасы упали в спальных районах центральной части города. Есть погибшие и раненые. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры. На место событий, одним из первых прибыл наш военкор Денис Кулага.

Вот следы, очередной, ночной атаки ВСУ по Светлодарску. Я объясню. метили скорее левее. Там находится городская военная администрация (ВГА). Но попали в жилой дом, такие разрушения в шести жилых домах. и пока к данной минуте есть информация о двух погибших, количество раненых уточняется.

Известно, что помимо жилых домов повреждения получили два детских сада, гостиница и ресторан. Завалы сейчас разбирают спасатели.