«Мы должны убивать русских»: пленный рассказал о пропаганде фашизма в рядах ВСУ

Пленный рассказал о насаждении идей фашизма и ненависти к русским в рядах ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; пресс-служба Народной милиции ЛНР

Боевикам раздавали книги и фильмы о том, как советский режим «издевался» над украинцами.

Специально обученные пропагандисты регулярно работают с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), внушая им идеи фашизма и ненависти к России и ее гражданам. Это выясняется в ходе допросов украинских военных, сдавшихся в плен силам Луганской народной республики (ЛНР).

«Проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, какой кровожадный русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина единая нация… Что-то вроде идеологии фашизма было. Приезжали, проводили пропаганду среди рядового состава. Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать свои земли и по возможности забрать побольше чужих земель. Ну я так понимаю, что русских», — рассказал один из пленных.

Он добавил, что среди боевиков ВСУ распространяли книги и фильмы о том, как еще советский режим «издевался» над украинцами.

В Северодонецке спецслужбы ЛНР обнаружили базу одного из подразделений украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Его сотрудники занимались идеологической работой с личным составом ВСУ, а также созданием фейковых материалов о «злодеяниях» российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области в 2019 году заказывало в средствах массовой информации статьи, в которых украинцев при помощи угроз пытались убеждать не получать гражданство России.