Жаркие гастроли Галкина: оскорбления РФ, драки и реакция латышской журналистки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / Эдвин Ширинян

Выступления юмориста в Юрмале проходят достаточно насыщенно.

Концерты юмориста Максима Галкина в Латвии проходят не так гладко, как ему бы хотелось. Несмотря на то, что он активно поддерживает русофобию (хотя и сам русский), не все в европейской стране его любят.

Так, например, латвийская журналистка Евгения Шафранек жестко отреагировала в социальных сетях на заявления Галкина во время концерта в Дзинтари о том, что он начал учить латышский язык, чтобы шутить на латышском.

«Вижу, что латыши сейчас испугались, что я буду шутить на латышском. Но не волнуйтесь, рядом с вами сидят русские, они вообще не понимают, что здесь происходит», — сказал артист.

Журналистка послала артиста и заявила, что русские в Латвии «прекрасно понимают и по-латышски, и что происходит».

Также один из последних концертов пародиста Максима Галкина в Юрмале закончился потасовкой. Скандальный инцидент даже попал на видео.

Как сообщили организаторы мероприятия, один из посетителей мешал другим наслаждаться выступлением ведущего. Вероятно, причиной ссоры стало расхождение мнений по поводу спецоперации на Украине.

«Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов, для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился без как-либо помех», — говорится в тексте сообщения.

Вообще Галкину свойственно оскорблять своих бывших соотечественников на концертах за рубежом. Так, во время одного из выступлений в Израиле решил прокомментировать авторское шоу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». По словам артиста, он превратился из того, кто «гонит бесов» в того, кто «гонит пургу». При этом также он проехался по телеведущему Владимиру Соловьеву.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля текущего года. Это вызвало раскол в мире шоу-бизнеса. Одни артисты поддержали действия правительства, а другие осудили. В рядах последних оказался и Максим Галкин. Сначала он вместе со своей семьей уехал в Израиль, а сейчас находится в Латвии. Он активно гастролирует и привлекает публику на концерты антироссийскими высказываниями.

Как ранее писал 5-tv.ru, Галкин оценил пост певицы Софии Ротару про Украину, поставив лайк.