«Началось в январе»: Дакота рассказала о расставании с возлюбленным

Дакота о расставании с возлюбленным: мы выбрали идти в истинную близость

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Молодые люди решили вместе пройти через так называемую «сепарацию».

Певица Рита Дакота призналась, почему решила поставить на паузу отношения со своим возлюбленным Федором Белогаем. Она рассказала, что они вместе проходили через так называемую «сепарацию» — этап отношений, без которого, по мнению певицы, сложно поддерживать настоящую близость. Об этом пишет 7Дней.ru.

Артистка поделилась, что еще в январе заметила: их общение резко изменилось. Пара начала часто ругаться, влюбленные перестали прислушиваться к мнению друг друга. Недопонимание совпало с началом концертного тура певицы, поэтому они расстались на три месяца. Однако все это время они поддерживали связь.

«Во всех предыдущих отношениях мы оба или расставались с партнерами или оставались в слиянии и страдали. Впервые мы оба выбираем идти вместе в истинную близость в отношениях. Сильно горжусь нами», — рассказала Дакота.

Недавно Рита опубликовала видео с кадрами ее воссоединения с любимым. Видно, что влюбленные преодолели все проблемы в отношениях и готовы двигаться дальше.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дакота легла под нож хирурга. Причиной стало желание звезды изменить форму носа.