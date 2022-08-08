Директор Бориса Корчевникова прокомментировал потерю слуха у телеведущего

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Коллеги журналиста признались — ему с каждым днем становится все труднее работать. Руководство «России 1» с пониманием относится к самочувствию Корчевникова.

Директор Бориса Корчевникова прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы телеведущий стал чувствовать себя еще хуже. Он практически перестал слышать. Как отметил 5-tv.ru Табриз Шахиди, с журналистом все в полном порядке, и он продолжает активно работать.

«Борис в полном порядке, работаем над несколькими рекламными контрактами, 2 сентября работаем в Новом Уренгое», — заявил представитель Корчевникова.

А в качестве доказательства показал видео. На нем Корчевников с огромной любовью приглашает всех жителей Нового Уренгоя в начале осени посетить проект «Ямальские встречи». В его рамках ведущие представители культуры и искусства пообщаются с ямальцами на интересующие их темы. Вместе с Корчевниковым на мероприятии выступит и саксофонист Игорь Бутман.

К слову, известно, что здоровье Корчевникова было подорвано онкологией. В 2015 году ему пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить доброкачественное новообразование. После этого у него начались проблемы со слухом. В 2019 году телеведущий признался, была трепанация черепа. Тогда он восстанавливался тяжело, не мог ходить несколько недель. Но тот период заставил его по-другому посмотреть на жизнь.

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