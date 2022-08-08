Парень утопил девушку в реке возле Александро-Невской лавры в Петербурге

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Предполагаемый убийца задержан по горячим следам в ночлежке недалеко от места злодеяния.

Парень утопил девушку в реке Монастырке возле Александро-Невской лавры в Петербурге, пишет KP.RU.

Уточняется, что трагедия произошла утром 8 августа. Очевидцы сообщили в полицию, что молодой человек топит девушку в реке возле монастыря. На указанное место немедленно выехал наряд правоохранителей и бригада спасателей.

Предполагаемого преступника на месте уже не оказалось. Тело утопленной женщины баграми вытащили из реки. На вид погибшей было около 30 лет. На берегу рядом с местом обнаружения тела была разбита синяя палатка. Предположительно, парень и девушка остановилась в ней на ночевку. Что привело их к трагическому финалу, пока неизвестно.

Возможного убийцу уже задержали. Им оказался парень 25 лет, который скрывался в «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице — неподалеку от места преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сортировке мусора в Челябинске обнаружено тело задушенной девушки.