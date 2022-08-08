«Надеюсь, жених не передумал»: беременная Наталья Рагозина вышла замуж

Беременная Наталья Рагозина вышла замуж в третий раз

Фото, видео: © РИА Новости / Ада Багаева; instagram* / ragozinanatalya_official

Даже в торжественный день чемпионка мира по боксу не стала знакомить публику со своим избранником.

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, находящаяся на последних месяцах беременности, вышла замуж. Радостным событием она поспешила поделиться в социальной сети. В важный день именитая спортсменка проснулась пораньше и стала готовиться к походу в консульство России. Сейчас спортсменка проживает в Израиле.

«Доброе утро, страна! Пока вы спите, я выхожу замуж!» — заявила счастливая невеста, красуясь в белом платье.

Для бракосочетания она выбрала платье с открытыми плечами и фату. Образ дополнила изысканным букетом цветов.

«Ну все, жених приехал. Поехали расписываться в консульство России. Надеюсь, жених не передумал», — добавила Рагозина.

К слову, для Рагозиной этот брак уже третий. От первого мужа у нее есть взрослый сын Иван. Вторым супругом стал звездный адвокат Сергей Жорин. В том браке чемпионка мира по боксу ребенка не родила. Сейчас Рагозина скрывает имя и внешность любимого. Вот-вот на свет появится дочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, боится ли Наталья Рагозина рожать в 46 лет.

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