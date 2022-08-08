Группа «Би-2» объяснилась перед публикой после слухов о тайном бегстве из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Музыканты отметили — они отдыхают уже не первый день, а пятую неделю.

Музыканты известной группы «Би-2» прокомментировали слухи о якобы их внезапном бегстве из России в связи со скандалом на матче Суперкубка. В своем Telegram-канале музыканты отметили — действительно сейчас отдыхают, но родину не покидали.

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы о том, что мы „тайно и спешно покинули страну“. Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — заявили участники группы.

Поклонники порадовались за знаменитостей, пожелали хорошего отдыха и отметили — они с нетерпением ждут их концертов. При этом некоторые оказались не столь благосклонны к артистам. Скандал с участием «Би-2» разразился в июле. Тогда в Северной столице проходил Суперкубок России по футболу. Перед награждением победителей на мини-концерте выступил Александр Розенбаум в шарфе «Зенита» и группа «Би-2» с символикой «Спартака». Но как только участники коллектива вышли на сцену, на стадионе поднялся гул. Болельщики криками пытались прогнать знаменитостей.

Реакция фанатов была спровоцирована тем, что артисты в социальной сети предрекли поражение России и разруху, позже отказались выступать в зале с буквой Z на баннере. Фанаты обвинили знаменитостей в предательстве и обратились к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов, которые пригласили «Би-2» на матч. А депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов и вовсе обратился к директору ФСБ Александру Бортниковуи председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить певцам приезжать в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавший из страны Андрей Макаревич остался без работы в России.