Умер участник первого группового полета космонавт Анатолий Филипченко

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Легендарный специалист скончался на 95-м году жизни.

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко скончался в минувшее воскресенье на 95-м году жизни. Некролог в его честь появился на официальном сайте «Роскосмоса».

«Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в госкорпорации.

Филипченко был участником первого в мире группового полета трех космических кораблей. Он командовал кораблем «Союз-7». В октябре 1969-го года Анатолий Филипченко вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко совершил первый космический полет, длившийся пять суток.

Космонавт не только дважды был героем СССР. Он также был награжден медалями «Золотая звезда», двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медали «За заслуги в освоении космоса».

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