Движение ограничат в центре Петербурга из-за концерта в честь Шостаковича

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Курсирование автомобилей на некоторых улицах Северной столицы уже прекращено. Ограничение будет длиться до 11 августа.

В центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение из-за мероприятия, посвященного 80-й годовщине исполнения Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Например, движение будет перекрыто с 7 по 11 августа по Биржевому проезду и Соляному переулку от Гангутской улицы до дома 16. Кроме того, с 21 часа 8 августа до четырех часов утра 9 августа нельзя будет проехать по Биржевой площади, набережных Макарова и Университетских.

Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича. которую также называют «Ленинградской», прозвучала 80 лет назад в Лондоне, а через месяц в Нью-Йорке. В блокадном Ленинграде ее исполнили 9 августа 1942 года музыканты под руководством Карла Элиасберга.

Концерт пройдет 9 августа на Стрелке Васильевского острова. «Ленинградскую» симфонию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Также посетители мероприятия смогут услышать воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Вход на концерт свободный. Начало в 21:30.

Как ранее писал 5-tv.ru, на время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» привычное движение в Северной столице изменилось. Ограничения затронули центральные улицы и мосты, а также набережные города.