Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

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Документ был подписан в рамках форума «Мы вместе с Россией». Все 700 присутствующих поддержали решение властей региона.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в рамках форума общественного движения региона «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведение референдума. Об этом сообщило РИА Новости.

На мероприятии присутствовало 700 делегатов со всего региона. Решение властей области войти в состав России было поддержано единогласно.

К слову, несколькими часами ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов отметил — регион навсегда выходит из состава Украины и обратного пути не будет. Поэтому уже сейчас украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать привыкать к такому решению и отождествлять Запорожье исключительно с Россией.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — добавил Рогов.

По словам Рогова, именно из-за скорого референдума власти Украины устраивают истерику и угрожают мирным жителям, запугивая и обстреливая здания гражданской инфраструктуры.

Предположительно, референдум может состояться уже в первой половине осени. Возможно, вместе с Запорожьем голосование пройдет и в Херсонской области.

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