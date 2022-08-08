Маховик русофобии: журналист прокомментировал войну Финляндии с памятниками СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Zimmermann; 5-tv.ru

Ранее в финском Хельсинки демонтировали памятник, подаренный Финляндии СССР.

Журналист Кости Хейсканен рассказал в беседе с 5-tv.ru, что Финляндия начала войну с советскими памятниками. По его словам, демонтаж памятника «Миру мир» в Хельсинки, который был подарен Москвой — не первый за текущий год.

«Похоже, мы видим сейчас, что в Финляндии началась война с памятниками советской эпохи. Так, в Хельсинки сегодня утром на буксире отбуксировали памятник „Миру мир“, который был подарен городу Хельсинки от правительства Москвы. Это уже не первый случай», — сказал он.

Журналист рассказал, что в конце апреля в городе Турку был демонтирован бюст Владимиру Ленину, который был подарен Ленинградом. Сначала его упаковали в пакет, а затем и вовсе убрали.

«Сейчас идет эта антироссийская война, которая распространяется на памятники. До этого еще в майские праздники в Уусима, где захоронения советских военнослужащих на территории Финляндии были испачканы и испорчены памятники погибшим. Это один из моментов русофобии, которая продолжается в Финляндии», — сказал Хейсканен.

Представитель СМИ отметил фейковые опросы, которыми наполнено телевидение страны. Так, например, канал MTV3 опубликовал анкетирование, результаты которого показали, что 80% финнов якобы поддерживают антироссийские санкции, «готовы голодать и мерзнуть, чтобы только России было плохо».

«Тоже непонятно: кто эти 80% финнов, которые опрашивала телевизионная компания МТВ 3 и в каких регионах эти финны живут. То бишь мы видим, что колесо и этот маховик русофобии он набирает обороты», — сказал журналист.

Он добавил, что также был опубликован экономический опрос, согласно которому якобы более 58% жителей Финляндии выступают за отказ россиянам в шенгенских визах.

«Это один из таких моментов, когда мы будем видеть и далее эти всякие фейковые опросы, войну с памятниками и продолжение гнобления российских туристов, которые возят в Финляндию деньги и важны для финской экономики», — заключил Хейсканен.

Как ранее писал 5-tv.ru, памятник «Мир во всем мире» демонтировали в финском Хельсинки. Монумент был подарен Финляндии СССР в 1990 году.