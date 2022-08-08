Польша скупает зерно с Украины и гробит местные предприятия
В СВР заявили, что Польша при скупке зерна с Украины занижает цены и обрекает предприятия на банкротство
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Известно, что последний урожай Киев продал в пять раз дешевле его реальной стоимости.
Польские организации скупают зерно с Украины по заниженным ценам, что вызывает угрозу абсолютного банкротства украинских предприятий. Анализ ситуации опубликовали в пресс-бюро внешней разведки России.
«В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — гласит сообщение на сайте ведомства.
В качестве примера сотрудники СВР рассказали о недавней закупке Польшей ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну — это в 5 раз дешевле реальной стоимости продукта.
Кроме того, Польша инвестирует средства в создание транспортной сети для того, чтобы беспрепятственно и оперативно вывозить «дешевое» украинское зерно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что резкий взлет цен на сахар в Польше привел к распространению мошенничества.