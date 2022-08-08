Польша скупает зерно с Украины и гробит местные предприятия

В СВР заявили, что Польша при скупке зерна с Украины занижает цены и обрекает предприятия на банкротство

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Известно, что последний урожай Киев продал в пять раз дешевле его реальной стоимости.

Польские организации скупают зерно с Украины по заниженным ценам, что вызывает угрозу абсолютного банкротства украинских предприятий. Анализ ситуации опубликовали в пресс-бюро внешней разведки России.

«В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство», — гласит сообщение на сайте ведомства.

В качестве примера сотрудники СВР рассказали о недавней закупке Польшей ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну — это в 5 раз дешевле реальной стоимости продукта.

Кроме того, Польша инвестирует средства в создание транспортной сети для того, чтобы беспрепятственно и оперативно вывозить «дешевое» украинское зерно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что резкий взлет цен на сахар в Польше привел к распространению мошенничества.