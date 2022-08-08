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Если еще недавно украинский президент имел статус чуть ли не глобальной иконы, то теперь в Белом доме прозрели — действительность на Украине не такая, какую хотелось бы.

Руководство США начало поиски нового президента Украины взамен действующему Владимиру Зеленскому. Всему виной потеря его популярности среди иностранных чиновников, отметила колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

Так, организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), В нем сказано — размещение военной техники в жилых домах, школах, больницах является нарушением международного права.

Кроме того, все чаще сделавшая успешную политическую карьеру и 2020 году оказавшаяся в конгрессе США Виктория Кульгейко, пытается акцентировать внимание коллег на то, что Киев ворует деньги, полученные от Америки, и перепродает поставляемое им оружие. Все это разочаровывает за океаном, и они намерены подыскать замену Зеленскому.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — отмечается в материале.

Западные СМИ с каждым днем все больше признают — они замалчивают ужасы, которые творит киевский режим с этническими русскими на Украине. Все это может привести к тому, что Зеленского не только сменят на посту, но и избавятся от него.

«Порой мне кажется, что самым безопасным исходом для Владимира Зеленского стал бы долгий срок где-нибудь в мордовской колонии. Организовал бы там самодеятельный театр, жил бы и не тужил — талантливый ведь человек», — заключила колумнист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном.