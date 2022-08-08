Подаренный Финляндии памятник демонтировали в Хельсинки

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

Памятник «Мир во всем мире» передадут в Художественный музей финской столицы. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Памятник «Мир во всем мире» демонтировали в финском Хельскинки. Монумент был подарен Финляндии СССР в 1990 году. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Памятник планируют передать в Художественный музей города. Там местные власти вместе с учреждением решат дальнейшую судьбу монумента. Утром 8 августа его сняли с постамента и погрузили на баржу, которая увезет памятник из финской столицы.

Отмечается, что на месте памятника проложат тротуар. Строительный проект не предусматривает возможную транспортировку обратно.

Скульптура была подарена Москвой в 1990 году. Она представляет собой представителей разных континентов. Люди держат обрамленный ветвями глобус, который представляет собой мир. В ответ на это финское руководство передало СССР памятник «Дети мира», который находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе в российской столице.

Как ранее писал 5-tv.ru, жители эстонской Нарвы вышли на защиту памятника советским солдатам, после того как в СМИ появилась информация о его сносе. Люди встали цепью вокруг танка Т-34, организовали дежурства. Том более, что в соседнем городе ранее демонтировали монумент защитникам от фашизма.