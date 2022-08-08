Гонки на выносливость: на «Игора Драйв» представили новую конфигурацию трассы

Фото, видео: ВКонтакте / Игора Драйв; 5-tv.ru

Впервые новый маршрут опробовали в минувшие выходные. А еще были яркие старты, звездные гонщики и заезды по мотокроссу.

А вот на автодроме «Игора драйв» машинам рады всегда. Тем более, что совсем недавно там презентовали новую конфигурацию трассы: она стала длиннее, увеличился перепад высот, а уклон между поворотами достиг 12-ти с половиной процентов. Впервые новый маршрут опробовали в минувшие выходные. А еще были яркие старты, звездные гонщики и заезды по мотокроссу. Все увидел Роман Ишмухаметов.

За час до старта механики полируют первый российский спортпрототип BR03, созданный специально для гонок на выносливость. Под капотом — 420 лошадей. Прославленный пилот Виталий Петров — в боксе вместе с сыном. Льву всего год, он родился, когда болид представили публике.

«Вы знаете, это как новорожденный ребеночек. Его надо научить ездить, но сейчас, когда он уже вышел в свет…. Он стал гораздо лучше управляться. И поверьте, это доставляет удовольствие», — пилот команды BR ENGINEERING Виталий Петров.

Это первый крупный заезд на новой конфигурации автодрома «Игора Драйв» — трассу презентовали полмесяца назад. Она стала длиннее. Перепад высот — 20,5 метров, а уклон между поворотами 12,5%.

Считанные секунды остаются до начала. Автомобили длинной вереницей выстроились на старте. Всех просят покинуть трассу. Удовольствие — для крепких духом! Гонка «4 часа Игора Драйв» на одноименном автодроме под Петербургом собрала звезд автоспорта. «Королевский гонщик» Даниил Квят в этом жанре попробует свои силы впервые.

«Много интересных участков, есть повороты побыстрее, помедленнее. Трасса широкая. Высокого уровня», — пилот команды G-DRIVE RACING Дании Квят.

«Очень интересная трасса. Очень быстрая. Хорошая», — признается пилот команды G-DRIVE RACING Роман Русинов.

По-настоящему изматывающее испытание. По правилам, один пилот может находиться за рулем не больше двух часов. Обычно кольцевые гонки в России длятся двадцать — тридцать минут.

«Четыре часа — это достаточно длинная дистанция для любой техники даже профессиональной. Сложно предугадать победителя, так как звездность участников просто зашкаливает», — говорит гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Трудно даже представить в какой физической форме и концентрации должны находиться пилоты — чтобы выдержать такую нагрузку. Потому и зрители не сводят глаз с трека.

«Старт был очень фееричным».

«Кажется, что они плывут по треку».

Яркий финал. Изматывающие часы — позади. Гонка — конечно, главное событие фестиваля «Гараж Фест» на «Игора Драйв» в эти выходные. Но не единственное: на ста гектарах здесь сразу десять трасс. Пока на одной стартовали показательные заезды по мотокроссу.

На другой — можно было пощекотать нервы на ралли-кросс-такси. Попробовали и мы. Педаль уходит в пол. Кажется, что в поворот — просто не впишешься. В кресло буквально впечатывает. И очень ощущается переход с грунтовки на покрытие асфальтовое.

А еще гости оттачивают навыки контраварийного вождения. Здесь ливень, и гололед создают нажатием одной кнопки! Инструкторы доводят навыки водителей до автоматизма.

«К нам приезжают и мужчины, и женщины разных возрастов, чтобы прокачать свои навыки, те, кто ценят свою безопасность, и безопасность своих близких», — поясняет инструктор центра контраварийной подготовки автодрома «Игора Драйв» Никита Меркушев.

Трасса для картинга мирового уровня, дрифт-такси. В общем, с «Игора Драйв» никто не уедет — без ярких впечатлений и даже новых навыков. На память останутся рев моторов, свист тормозов и мотивы драйвовых песен.